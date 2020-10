Chiavari: ‘Compagnia delle Opere’, domani un incontro allo ‘Stella del Mare’

Dall’associazione ‘Compagnia delle Opere’ Liguria riceviamo e pubblichiamo

Compagnia delle Opere Liguria, associazione di imprenditori operativa in Liguria da ormai più di vent’anni, organizza ogni anno nel Tigullio un percorso di lavoro in cinque tappe insieme agli associati del territorio: un’occasione di incontro, condivisione di esperienze, confronto e formazione. La quarta tappa del ciclo è in programma giovedì 15 ottobre, dalle 18:30, a Chiavari, presso l’Albergo Stella del Mare.

Il programma, molto ricco, è condensato in un’ora e mezza del lavoro: la prima parte sarà dedicata alla visione in streaming di un video formativo sul tema della Leadership, cui seguirà un confronto fra i partecipanti guidato da un facilitatore. “Leadership” intesa non come ruolo – il leader come “guru”, guida o motivatore – ma come “funzione di servizio e ascolto”.

Il video è un estratto del ciclo formativo Leadership adesso, nato durante il lockdown per rispondere al desiderio degli imprenditori di affrontare con lucidità i cambiamenti in atto nelle loro aziende ed è a cura dei formatori Alessandro Kadolph e Francesco Liuzzi, Tebat Srl.

La seconda parte del lavoro sarà invece dedicata alla preparazione del prossimo appuntamento in programma, l’Assemblea generale di fine anno, in occasione del Ventennale di Cdo Liguria, Presenti al futuro: 20 anni di presenza per il bene di tutti. Ai partecipanti sarà richiesta una riflessione sulle seguenti domande: come vedi te stesso e il tuo settore da qui a tre anni? Quali cambiamenti pensi si prospettino e come intendi attuarli? Quale contributo desidereresti dare o senti possibile sin d’ora per delineare i tratti del futuro che ci aspetta?

Infine, dedicheremo gli ultimi minuti al racconto e alla valutazione di Expandere Liguria, l’evento più importante di Cdo Liguria, svoltosi il 23 settembre u.s. a Sestri Levante e dedicato al tema del cliente e della customer experience. L’obiettivo sarà raccogliere feedback sulla giornata e idee su come proseguire il lavoro.

Normalmente la serata prosegue a cena, ma considerate le evoluzioni dell’emergenza sanitaria degli ultimi giorni e la natura di lavoro conviviale che porta con sé la cena – che non consentirebbe in assoluto la cautela minima della distanza e della mascherina – abbiamo deciso di rinunciarvi, con grande dispiacere.

L’incontro è gratuito, previa prenotazione. Per partecipare scrivere a soci@cdoliguria.org.