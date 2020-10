Chiavari: adesione al progetto “Mosaico Verde”

Dal Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina la Giunta Comunale di Chiavari ha approvato un protocollo d’Intesa per l’adesione al progetto “Mosaico Verde” promosso dalla ditta Azzero Co2 di Genova, Società costituita da Legambiente e Kyoto Club, che offre ad Aziende ed Enti Pubblici la possibilità di contribuire attivamente alla riduzione della quota di emissioni climalteranti in atmosfera, attraverso progetti mirati a neutralizzarne il carico ambientale.AzzeroCo2, ha promosso la campagna nazionale “Mosaico Verde”,con l’obiettivo di alzare il livello di attenzione degli Enti Locali riguardo al tema dei cambiamenti climatici e con un particolare richiamo all’adozione di strategie di pianificazione ambientale integrata e di adattamento, per prevenire e contenere i rischi locali attesi dall’aumento di eventi climatici avversi (innalzamento delle temperature, piogge più intense o frequenti).

Mosaico Verde è un’iniziativa nata con il patrocinio di Legambiente, Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, FSC Italia, Kyoto Club, Associazione Foreste di Pianura, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi della Tuscia,Crea, Città Metropolitana di Torino, Associazione dei Paesi Bandiere Arancioni, Ambasciata Britannica di Roma, Fondazione di

partecipazione Matera-Basilicata 2019, Fondazione Patrimonio Cà Granda, ANCI,

Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, che prevede la possibilità per i Comuni italiani di beneficiare di un intervento gratuito di riqualificazione urbana, attraverso la messa a dimora di specie arboree autoctone in aree degradate o il miglioramento della gestione di aree verdi esistenti.

L’investimento viene interamente sostenuto da Aziende del territorio che decidono di destinare parte dei loro utilii azioni di responsabilità sociale e ambientale. Dichiara il Sindaco Marco Di Capua: “il Comune di Chiavari ha la volontà di rafforzare il proprio impegno per la sostenibilità ambientale, adottando strategie ed azioni di forestazione finalizzate all’incremento degli spazi verdi e ad una migliore gestione degli stessi, con l’obiettivo di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, riducendola propria vulnerabilità ai rischi di allagamento, dissesto idrogeologico, aumento delle isole di calore ecc