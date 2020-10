Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Proseguono i lavori di manutenzione del territorio. Sono in corso gli sfalci nelle zone di Ruta, San Rocco e nel fondovalle, nell’alveo del Rio Gentile e del Rio Boschetto. La pulizia delle cunette e delle caditoie lungo via XXV Aprile e via Franco Molfino è stata ultimata.