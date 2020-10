Camogli: Pompei ringrazia i bagnini a nome della città

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

“Per ringraziare tutti i bagnini che questa estate hanno sorretto l’economia locale incentrata sulla spiaggia, ho deciso di invitarli ad una cena”: così spiega Claudio Pompei consigliere comunale di minoranza e capogruppo di “Camogli nel Cuore” che ha prenotato un’intera sala del ristorante Cucù nel rispetto delle orme vigenti.

Al tavolo i rappresentanti di Base Mare Rari Nantes, Club Vela, Bagni Beppe, Lido, Miramare, La Rotonda. “L’amministrazione di una città di mare ha scelto di scaricare la responsabilità su di loro dell’accesso e deflusso dalla spiaggia a numero chiuso per le norme anti covid e garantire il distanziamento sociale – puntualizza – Hanno dimostrato capacità, calma e dinamicità nel gestire le varie situazioni oltre ad effettuare una trentina di salvataggi. Secondo me è imbarazzante che un’amministrazione non abbia ringraziato o dato un riconoscimento. Ho deciso di farlo io a titolo personale e a nome di tutta la città”.