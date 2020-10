Brugnato: venerdì, convegno su “Ecobonus 2020”

di Guido Ghersi

A Brugnato, venerdì 16 ottobre alle 17 al Centro Congressi Vitale in Circonvallazione Nord al n°6, organizzato da Confedilizia della Spezia oltre che dal Coordinamento Provinciale Registri Amministratori con il patrocinio del Comune, si terrà un convegno sull'”Ecobonus 2020″.

I lavori saranno aperti dal sindaco Corrado Fabiani, mentre gli interventi saranno di Marco Mergotti, Walter Zanuzzu, Michele Bertolotti, Massimiliano Rossi, Davide Piccioli, moderati da Luca Damian.

L’evento mira ad illustrare, attraverso il contributo di valenti esperti, il complesso iter di una normativa varata dal Governo al fine di rilanciare l’economia in Italia, in ginocchio, per il covid 19 e non solo. Il convegno potrà essere seguito da tutta la provincia spezzina e non solo, in diretta live sulla pagina ecobonus.confedilizia-laspezia,com/brugnato.