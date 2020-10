Borghetto Vara: istituito il servizio di dopo-scuola

di Guido Ghersi

Il Comune di Borghetto Vara, guidato dal sindaco Claudio Del Vigo, dallo scorso lunedì 12 ottobre, ha avviato un servizio gratuito di doposcuola. Un’attività ormai consolidata nei comuni della Media Val di Vara e che, da quest’anno scolastico, ha trovato conferma, nonostante il “Covid 19”, grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e il dirigente dell'”Isa 22 Val di

Vara,” Nicola Iannalfo. Soddisfatto il sindaco che ha così commentato:”In questo modo garantiamo una risposta alla comunità, in particolar modo a quelle famiglie che lavorano, mettendo a disposizione degli alunni non solo il luogo dove svolgere i compiti ma anche veri e propri progetti didattici in grado di continuare quel processo di sviluppo ed integrazione rimasto fermo per troppi mesi”.