Bogliasco: comunali, possibile duello Pastorino-Guelfo

A Bogliasco si guarda alle comunali e si profila un duello tra Luca Pastorino (due mandati alle spalle) e Guido Guelfo, già sindaco di Lumarzo. L’attuale primo cittadino Gianluigi Brisca (per due mandati vice di Pastorino), ha già fatto sapere che non ha intenzione di ricandidarsi al secondo mandato. Luca Pastorino, che domenica, appena in tempo prima della quarantena, ha assistito alle cresime impartite dal cardinale Angelo Bagnasco, starebbe già costruendo la sua squadra. Più cauto sarebbe Guido Guelfo, ben visto da Giovanni Toti e Marco Bucci, che al momento dsi limiterebbe ad un sondaggio per capire che possibilità ha di spuntarla sull’antagonista.

Luca Pastorino durante un intervento alla Camera