A-12: stanotte chiuso il tratto Sestri-Deiva e l’uscita di Rapallo

Dal sito di Autostrade

Riviera Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 48.7 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Riviera sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/10/2020 al giorno 17/10/2020 per Tratto Chiuso

Rapallo – Uscita Chiusa (Km 28.4 – direzione: Genova)

L’uscita di Rapallo e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 02:00 dal giorno 14/10/2020 al giorno 15/10/2020 provenendo da Livorno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Chiavari.

Sestri Levante-Deiva Marina – Tratto Chiuso (Km 49.4 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Sestri Levante e Deiva Marina dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 14/10/2020 al giorno 17/10/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Deiva Marina.

Rapallo – Uscita Chiusa (Km 28.4 – direzione: Rosignano)

L’uscita di Rapallo e’ chiusa al traffico dalle ore 02:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/10/2020 al giorno 15/10/2020 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Chiavari.

Chiusure successive

Nervi-Recco – Tratto Chiuso (Km 22.8 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/10/2020 al giorno 16/10/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Recco.

Sant’ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 14.5 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Sant’Ilario sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/10/2020 al giorno 16/10/2020 per Tratto Chiuso

Lavagna – Uscita Chiusa (Km 41.1 – direzione: Genova)

L’uscita di Lavagna e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/10/2020 al giorno 16/10/2020 provenendo da Livorno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Chiavari.

Genova Est – Entrata Chiusa (Km 4.2 – entrambe le direzioni)

Genova est in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/10/2020 al giorno 19/10/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi.

Genova Est – Uscita Chiusa (Km 4.2 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Genova est e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/10/2020 al giorno 19/10/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Sestri Levante-Deiva Marina – Tratto Chiuso (Km 49.4 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Sestri Levante e Deiva Marina dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 19/10/2020 al giorno 24/10/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Deiva Marina.

Riviera Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 48.7 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Riviera sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 19/10/2020 al giorno 24/10/2020 per Tratto Chiuso