Rapallo: “Operazione Sunrise”, copie firmate dalle 18.40

Dallo staff della Tigulliana riceviamo e pubblichiamo

In base alle nuove disposizioni anti-covid previste dal Consiglio dei Ministri, la presentazione del libro “Operazione Sunrise, l’ultimo miracolo” (edito dalla “Tigulliana”) in programma per le ore 19 di mercoledì 14 ottobre si svolgerà a numero chiuso (in considerazione dell’area del locale) sulla scorta delle prenotazioni già raggiunte da giorni.

Per chi ha telefonato successivamente e non ha quindi potuto prenotarsi fornendo nome e cognome, si precisa che l’Autore, Marco Delpino, sarà presente per il “firma copie” venti minuti prima dell’evento, vale a dire alle ore 18.40.

Si conferma, in considerazione della limitata capienza della saletta, la presentazione prevista alle ore 19 ma con il pubblico prenotato.