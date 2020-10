Rapallo: Memorial “Dino Gnecco”, i premiati

Dal Gruppo fotografico “Dietro A Un Vetro” riceviamo e pubblichiamo

Azzurro. Come il cielo e come il mare, come i petali di un fiore, ma anche

come le scarpe di un bimbo, gli occhi attenti di un dolcissimo gatto, i

guanti dei tanti operatori sanitari che in questo periodo si sono impegnati

giorno e notte per salvare vite. Azzurro come le insegne del Sestiere San

Michele, di cui il compianto Dino Gnecco è stato anima, coordinatore e

memoria storica. A lui, per il sesto anno consecutivo, è stato dedicato il

Memorial- Concorso fotografico organizzato da Dietroaunvetro – Gruppo

Fotografico Rapallo e dai Volontari del Soccorso di Sant’Anna con il

patrocinio del Comune di Rapallo.

Oltre 400 persone hanno visitato e votato le foto esposte lo scorso fine

settimana nella pittoresca location del Chiosco della Musica: una nutrita

partecipazione che è motivo di grande soddisfazione per i membri del

gruppo fotografico.

Prima classificata con 94 voti è la foto di Cesare Malatesta: una tenda da

campeggio azzurra che risalta nel cielo terso e stellato di una notte in alta

montagna. Secondo gradino del podio per Agim Zequiri: soggetto, un

coloratissimo martin pescatore, con il meraviglioso piumaggio intonato

con il mare azzurro sullo sfondo. Terzo posto per Franco Moriggi e le tenui

tinte azzurro pastello di una spiaggia di ciottoli.

Cesare Malatesta

Agim Zequiri

Franco Moriggi

Alla premiazione hanno preso parte i familiari del compianto Dino Gnecco;

presenti, per il Comune di Rapallo, il presidente del consiglio comunale

Mentore Campodonico e il vicesindaco Pier Giorgio Brigati.

Il gruppo fotografico Dietroaunvetro ringrazia tutte le persone che hanno

partecipato ed espresso il loro voto, rinnovando l’appuntamento al

prossimo anno.