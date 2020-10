Rapallo: Istituto Comprensivo, in un video le procedure da seguire

Dall’ufficio stampa dell’Istituto Comprensivo Rapallo riceviamo e pubblichiamo

In cortile aspettare distanziati il suono della campanella, nell’atrio farsi misurare la febbre, prima di entrare in classe sanificare scrupolosamente le mani, nell’aula stare a un metro dai compagni e indossare la mascherina ogni volta che ci si alza. La scuola ai tempi del Coronavirus ha regole ferree, da seguire senza sgarrare, e se alcune possono sembrare persino divertenti (scrivere il proprio nome e quello dei compagni che si incontrano ogni volta che si va in bagno ha l’aria di un gioco di società), altre sono davvero difficili da seguire perché sono il contrario di ciò che tra bambini e ragazzi viene spontaneo: non è più possibile, infatti, scambiarsi penne e quaderni, leggere dallo stesso libro, condividere la merenda, salutarsi con un abbraccio.

All’IC Rapallo le nuove regole per stare a scuola in sicurezza i ragazzi le hanno raccontate in un video, intitolato Out of Covid. Pensato e girato interamente dagli alunni, spiega quello che si può e non si può fare a scuola con il taglio ironico delle immagini condivise on line. “Tu non puoi entrare, non accettiamo virus malefici e il tuo outfit è pericoloso” dicono i ragazzi in occhiali scuri e posa da bodyguard sulla porta di ingresso della scuola. “Mi sono dimenticata la mascherina, come faccio?” chiede preoccupata una ragazzina e quando la compagna risponde “E che problema c’è? Ti do la mia” tutta la classe alle loro spalle si paralizza nel gesto dell’urlo di Munch. “Che caldo! Apro?” chiede un ragazzo, la mano sulla maniglia della finestra provocando il frenetico incappucciarsi delle compagne freddolose (il ricordo della necessità di arieggiare spesso l’aula alla fine le convincerà). Due bambini si incrociano in corridoio e stanno per darsi il cinque, ma poi si bloccano guardandosi confusi: la scena successiva è una rassegna di nuovi gesti, alcuni ispirati dai balletti di Tik Tok, per salutarsi “a distanza”.

Out of Covid, che si trova sul canale Youtube dell’IC Rapallo all’indirizzo https://youtu.be/0FzJDXC9JXM, rientra nell’ambito delle attività di educazione civica, quest’anno ritornata materia di insegnamento alle scuole medie. Convivere con la pandemia obbliga a riflettere sul senso delle regole, che limitano la libertà individuale ma rispettano la comunità, e in questo caso la proteggono, evitando la diffusione del contagio.

“Sono rimasto molto colpito dal modo in cui i nostri alunni hanno compreso e accettato le rigorose regole per la sicurezza che hanno modificato la loro quotidianità – dice il Dirigente scolastico dell’IC Rapallo Giacomo Daneri – Questo video, fatto dai ragazzi per i ragazzi, con un linguaggio diretto e stile leggero non invita soltanto a seguire le regole, ma anche a usare la creatività per immaginare soluzioni ai problemi creati dalla pandemia. Condividere con i ragazzi le difficoltà e cercare insieme soluzioni costruisce un sentire comune ed è più efficace che limitarsi a individuare regole e ad applicare protocolli. Dà sicurezza a bambini e ragazzi, che da mesi assistono con apprensione alla paura del mondo adulto, e li spinge ad essere responsabili anche fuori dalla scuola”.