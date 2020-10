Rapallo: è mancato Federico Macelloni, lascia un grande vuoto

E’ mancato, mentre lo trasportavano all’ospedale di Sestri, Federico Macelloni, 64 anni. Da giorni aveva la febbre, ma evidentemente qualcosa ‘è andato storto. Macelloni era un volontario della Croce Bianca Rapallese ed era un grande amico degli animali. Disposto ad ospitare cani e gatti vittime di incidenti o in attesa di trovare una sistemazione.

Fabio Mustorgi, presidente della Croce Bianca Rapallese dice: “Federico era un faro. per lui soccorrere e aiutare gli animali, costituiva una vocazione. Era amico di tutti coloro che si attivano a favore dei quattrozampe. Oltrettutto conosceva i vari bisogni e la filosofia delle singole associazioni animaliste. Il servizio di soccorso animali svolto dalla Croce Bianca era attivo in gran parte grazie a lui. Non sapevo che fosse malato, altrimenti avremo provveduto prima al suo ricovero”.

Federico Macelloni, figlio di un capo commesso comunale, lascia nel più profondo dolore la moglie, la figlia, il fratello e moltissimi amici

(Articolo modificato).

