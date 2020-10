Parco dell’Aveto: nel cuore dell’autunno tra foliage e nocciole

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco – “Valli del Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

L’autunno si accende di colori, profumi e sapori e questo fine settimana potremo scoprirli tutti con due eventi organizzati dal Consorzio turistico “Una montagna di accoglienza nel Parco” per la promozione delle Valli del Parco dell’Aveto e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale conservato gelosamente nel nostro territorio.

Sabato 17 ottobre ci lasceremo abbracciare dalle atmosfere incantate del bosco: partendo dal Lago delle Lame a Rezzoaglio ci addentreremo nel cuore della foresta, con una piacevole passeggiata tra il foliage autunnale, che infiamma gli alberi di oro, bruno e arancione, mentre le foglie cadute scrocchiano sotto i nostri passi. Uno spettacolo straordinario che contrasta con il verde delle conifere, un fenomeno naturale che è poesia, ma anche chimica: le piante si preparano al riposo invernale e la clorofilla verde lascia spazio agli altri pigmenti delle foglie. Un itinerario tranquillo e adatto a tutti, che prevede anche nel pomeriggio la visita guidata al Museo del Bosco, aperto per l’occasione: le installazioni e i pannelli illustrativi ci aiuteranno a comprendere come è cambiato nel tempo il rapporto dell’uomo con il bosco, dagli usi primari della preistoria quale fonte di energia rinnovabile alle lavorazioni della marineria del 1600 e alle antiche Carbonaie, per arrivare alla realizzazione di oggetti di design come le famose sedie chiavarine.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 18, telefonando o mandando un messaggio whatsapp alla Segreteria del Consorzio (tel. 334.6117354). L’attività durerà l’intera giornata con pranzo al sacco, ma per i più golosi c’è la possibilità di ordinare al momento della prenotazione il picnic box “Una montagna di bontà”, a base di prodotti del territorio, preparato dall’Agriturismo I Pinin di Chiesanuova, Val Graveglia, con le sue torte di verdura e i suoi prodotti in abbinamento al pluripremiato Yogurt Colato del Caseificio Val d’Aveto (€ 14,00 a persona).

La domenica pomeriggio invece avrà il profumo avvolgente delle nocciole Misto Chiavari in un viaggio esperienziale nella cultura di questo piccolo frutto, una mescolanza di nocciole da cultivar locali, piccole, irregolari ma molto saporite, che ha contribuito allo sviluppo della valle Sturla e nel tempo ne ha disegnato il paesaggio a terrazzamenti. Negli ultimi anni gli antichi noccioleti sono stati recuperati e nelle scorse settimane è stata ultimata la raccolta stagionale. Il nostro itinerario inizierà proprio da lì, dalla visita a un noccioleto di Mezzanego, per poi raggiungere l’opificio di sgusciatura della famiglia Cogozzo, dove l’antico macchinario ancora oggi viene utilizzato per sgusciare e selezionare le nocciole. La giornata non può che finire in dolcezza, con un assaggio di Chiavarina, la crema di nocciole della Pasticceria Barbieri di Chiavari, seguito da una degustazione di dolci a base di nocciole Misto Chiavari presso la Pasticceria Macera di Borzonasca.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, telefonando o mandando un messaggio whatsapp alla Segreteria del Consorzio (tel. 334.6117354), costo a persona € 18,00 (gratis bimbi sotto i 3 anni).

E per godere al massimo del potere rigenerante della natura, questa è l’occasione perfetta per fermarsi l’intero fine settimana nelle Valli del Parco, scegliendo tra le proposte delle tante strutture ricettive che il nostro Consorzio potrà consigliarvi e partecipare così a entrambi gli eventi che aprono la ricca stagione autunnale delle nostre iniziative.

