Nervi: guida senza patente e rilascia false generalità

Lo scorso pomeriggio, un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, durante un posto di controllo alla circolazione stradale in prossimità del casello autostradale di Nervi, deferiva in stato di libertà per “falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’identità propria e guida senza patente” un calabrese 46 enne libero professionista con pregiudizi di polizia, poiché alla guida del suo veicolo senza patente, poiché revocata, forniva false generalità. Controllato anche il passeggero, un 30 enne genovese, che, trovato in possesso di alcuni grammi di “cocaina e hashish”, poi sequestrata è stato deferito per “detenzione di stupefacenti”.