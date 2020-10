Ecco le nuove regole per fronteggiare il covid

Varate dal governo nella notte le nuove regole per fronteggiare il covid. Lo scopo è quello di salvaguardare lavoro e scuola, limitare quindi il contagio con provvedimenti il meno invasivi possibile.

Uno dei temi più dibattuti erano i limiti alle cene private in casa con non più di sei persone; regola rimasta solo come raccomandazione. Bar e ristoranti aperti fino a mezzanotte, ma dalle 21 divieto di asporto di alcolici e consumazioni solo da seduti. Stop alle gite scolastiche sportive amatoriali da contatto. Cinema e spettacoli con un massimo di 200 persone al chiuso. Obbligo di mascherina anche all’aperto.