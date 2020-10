Concorso Mieli di Liguria, il regolamento

Dall’Associazione Ligure Produttori Apistici riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Ligure Produttori Apistici organizza il 1° Concorso Mieli di Liguria.

Il concorso è riconosciuto dall’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele con il supporto di tante realtà locali e nazionali.

Abbiamo deciso di organizzare questo concorso per fornire agli Apicoltori e alle Apicoltrici partecipanti un riscontro sul proprio prodotto valutato secondo standard organolettici, chimico-fisici e melissopalinologici definiti dall’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele.

Il Miele è il principale prodotto dell’apicoltura, frutto del lavoro sinergico delle api e dell’apicoltore o apicoltrice che le cura, sebbene non sia un animale del tutto addomesticato è solo con la collaborazione homo/apis che possiamo portare sulla tavola dei consumatori questo alimento. Le api raccolgono, e trasformano il nettare rendendolo miele, impollinando nel contempo le piante, l’apicoltore offre un buon riparo caldo e asciutto, fogli cerei per agevolare la costruzione dei favi, si occupa della gestione sanitaria degli alveari e delle eventuali nutrizioni di soccorso, necessarie in annate sempre più difficili e imprevedibili; tra le api e gli apicoltori c’è un tacito patto di vita e lavoro comune, pagato a costo di qualche puntura e qualche sacrificio.

I Mieli che è possibile raccogliere in Liguria sono Erica, Acacia, Ailanto, Castagno, Melata, più raramente e in zone limitate Tarassaco, Tiglio e Corbezzolo e naturalmente i numerosi millefiori, espressioni territoriali e stagionali tipiche e spesso diverse di anno in anno.

In Liguria fino all’anno scorso esisteva solo il Concorso dei Mieli dei Parchi, riservato esclusivamente ad apicoltori con postazioni nelle aree di uno dei Parchi Liguri, mentre a livello nazionale il concorso più prestigioso, Premio Giulio Piana, ha da quest’anno escluso gli apicoltori privi di partita iva.

Sebbene l’annata non sia stata delle migliori, nonostante la situazione difficile del Covid abbiamo scelto di partire con la prima edizione per permettere a quanti più apicoltori di inviare il proprio miele per un riscontro sulla qualità e una possibilità di crescita e miglioramento del proprio prodotto.

Sono invitati a partecipare gli Apicoltori e le Apicoltrici con sede in Liguria, con mieli prodotti nel territorio regionale nel corso dell’ultima annata apistica.

Il concorso è aperto a tutti i produttori, apicoltori con partita IVA o per autoconsumo, purché registrati in anagrafe apistica.

La premiazione, che sarà anche occasione per un convegno di aggiornamento tecnico, è prevista per il 17 gennaio 2021, anche se le condizioni dei contagi dovessero peggiorare stiamo studiando alternative online sia per la sessione di assaggio da parte dei giudici iscritti all’Albo sia per la premiazione.

NOTE PER LA PARTECIPAZIONE

I produttori, per ogni lotto di miele che intendono presentare al Concorso, dovranno consegnare con le modalità indicate in seguito il seguente materiale:

– 2 confezioni da 500 g ciascuna, completamente anonimi e adeguatamente riempiti;

– la scheda di iscrizione, compilata online, stampata dalla mail di conferma e firmata o il pdf scaricabile dal sito del concorso, stampato e compilato.

– l’attestazione di versamento del contributo di € 15,00 per chi non è associato ALPA Miele, di € 10,00 per gli Associati 2020 e per chi effettuerà l’iscrizione 2021 contestualmente all’adesione al concorso.

I campioni, sia consegnati a mano che spediti, dovranno pervenire entro e non oltre il 31/10/2020

spediti presso:

ALPA Miele c/o Cantine Gambaro, Via Rio Torbido 1/C, 16165 Genova GE.

o consegnati a mano ai seguenti contatti, previo accordo telefonico:

Imperia: Andrea Romano 340 777 4431

Savona: Daniela Claussi 331 204 9653

Genova:

zona Levante: Andrea Casaretto 340 680 4218

zona Ponente: Fabrizio Balzarini 347 381 3504

zona centro e consegna a mano presso Cantine Gambaro

Laura Capini 347 697 5960

La Spezia: Sharon Polverini 340 842 1016

Per qualsiasi dubbio o problematica contattare la Responsabile Tecnica

Laura Capini 3476975960 o alla mail info@concorsomielidiliguria.it

Link utili:

http://www.concorsomielidiliguria.it

www.albomiele.it

www.alpamiele.it

Facebook: https://www.facebook.com/ALPAMiele

Instagram: https://www.instagram.com/alpamiele/