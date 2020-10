Dopo una querela sporta da un 50 enne di Cicagna, i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà per “truffa” il titolare di un’agenzia di pratiche auto, con sede a Genova, poiché con vari artifizi e raggiri vari, dopo aver ricevuto dalla parte offesa la somma di oltre 6.000 euro, per la vendita di un veicolo, che, lo stesso non provvedeva alla relativa consegna.