Chiavari: fondi europei 2021, i consigli di Anci Liguria

Ds Giorgio Canepa, consigliere comunale, riceviamo e pubblichiamo

Nel pomeriggio si è tenuta una riunione di Anci Liguria in Auditorium a Chiavari.

Erano presenti, oltre al Sindaco di Chiavari ed al Direttore di Anci Liguria Vinai, rappresentanti dei comuni di Lavagna, Zoagli, Moneglia, Ne, Mezzanego, Castiglione Chiavarese, Sestri Levante, Cogorno.

Sono state trattate due importanti aree:

— Gestione ed utilizzo delle varie tipologie di fondi assegnati dallo stato ai comuni in relazione alla pandemia Covid-19 -Fondi da utilizzare per spese aggiuntive (in tutti i campi) o per riduzione di introiti a causa della pandemia

– Non è permesso l’utilizzo per investimenti

– E’ stato vivamente suggerito di utilizzarli al massimo , come richiesto entro il 31 Dicembre

— Prime informazioni sul bilancio Europeo e relativi fondi 2021 – 2027 — Ci sono 5 Obiettivi di Policy principali: -Un’Europa più intelligente (digitalizzazione, innovazione, specializzazione)

– Un’Europa più verde (efficientamento energetico, energie rinnovabili, resilienza; cambiamenti climatici; acqua; biodiversità; economia circolare)

– Un’Europa più connessa (reti digitali; trasporto integrato; infrastrutture per la mobilità)

– Un’Europa più sociale (formazione (a tutti i livelli), occupazione; equità sociale; pari opportunità; sostegno alle fragilità; inclusione fasce deboli)

– Un’Europa più vicina ai Cittadini (strategie e strumenti di sviluppo locale sostenibile e integrato; protagonismo degli enti locali; aree metropolitane; città intermedie; aree interne e costiere; cooperazione transfrontaliera, interregionale, transnazionale; valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale).

– Queste sono le aree dove saranno indirizzati i progetti Europei (e quindi destinati i fondi). Fondi che partiranno nella seconda metà’ del 2021, ma fin da oggi sarebbe bene partire per avere gia’ pronti progetti da sottoporre al finanziamento.

Il Sindaco Marco di Capua, ha ringraziato , a suo nome e di tutti i comuni che hanno partecipato, Anci per questo incontro e la loro attitudine a dare supporto ai Comuni.

Anci ha ribadito di essere sempre a disposizione e quindi non esitare a coinvolgerli, anche segnalando già’ da subito quali problemi si hanno avuto nel passato e idee per come impostare questa nuovo periodo di programmazione.