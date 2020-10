A Chiavari la situazione covid si fa difficile. come spiega il sindaco Marco di Capua: “Abbiamo avuto un incremento delle persone positive rispetto a ieri di 11 unità; Pertanto, le persone contagiate attualmente a Chiavari salgono a 41. Le persone in sorveglianza attiva sono 98, 6 per rientro dall’estero e 92 per contatti con persone positive. Nessun allarmismo, ma dobbiamo prestare massima attenzione e mettere in atto ogni misura precauzionale nell’interesse della salute pubblica.

Il sindaco Marco Di Capua