Chiavari: accensione anticipata dei caloriferi

Dal Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il Sindaco Marco Di Capua ha firmato l’ordinanza sindacale n. 36 per autorizzare l’accensione degli impianti di riscaldamento da martedì 13 ottobre 2020a domenica 1°novembre 2020compreso,per una durata massima giornaliera di sei ore

.Dichiara il Sindaco Marco Di Capua: “Ho deciso di attuare questo provvedimento in quanto, la zona climatica subisce specialmente nelle ore del mattino e in quelle serali, un sensibile abbassamento della temperatura e tenendo soprattutto in considerazione le esigenze degli anziani e dei minori.