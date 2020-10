Vento: ancora alberi caduti, l’ultimo stamane sul Bracco

Il vento dei giorni scorsi ha provocato la caduta di decine di alberi. Cacciatori e fungaioli trovano spesso i sentieri interrotti da alberi che nessuno probabilmente rimuoverà. Del crollo di alberi (l’ultimo stamattina sul Bracco con intervento di rimozione da parte dei vigili del fuoco di Chiavari) si parla solo quando il tronco cade su strade carrozzabili interrompendo il traffico è necessaria la loro rimozione; ma anche questi casi stanno diventando abituali e non costituiscono più notizia.

Alcune domande restano per ora senza risposta. Crollano più alberi che in passato? Se sì per quali motivi? Esistono controlli preventivi sullo stato di salute della nostra vegetazione?