Val d’Aveto: prima nevicata imbianca Prato della Cipolla

Prima nevicata a Santo Stefano d’Aveto come testimonia la webcam di Limet che riprende (ore 17.48) anche due mucche stizzite per la sgradita novità. Per altro questa precipitazione anticipata potrebbe essere di buon auspicio per la stagione invernale, dopo un’estate davvero straordinaria quanto a presenze turistiche.

Di notte la temperatura, anche a Rezzoaglio, ruota intorno a zero gradi. Dice il sindaco di Santo Stefano D’Aveto, Giuseppe Tassi: “Qui il riscaldamento nelle case è attivo da tempo. Tra i tipi di combustione prevale la legna e non esistono ordinanze che consentano l’accensione anticipata”.