Sestri: ripartono i corsi di teatro, il 16 lezione gratuita

Dall’ufficio stampa dell’Associazione Tutto Il Mondo è Un Palcoscenico (T.i.m.e.u.p.) riceviamo e pubblichiamo

Ripartono i corsi di teatro dell’associazione T.i.m.e.u.p. – Tutto Il Mondo è Un Palcoscenico, diretta da Mercedes Martini. Il corso, giunto quest’anno alla dodicesima edizione, si rivolge agli aspiranti attori dai sedici anni in su. L’insegnamento sarà dedicato, sia a chi vuole allenare e misurare il proprio talento, in vista di una carriera professionale nello spettacolo, sia a chi vuole mettersi alla prova sul palcoscenico e diventare uno spettatore migliore.

Venerdì 16 ottobre alle ore 18.30 nella sala Oleandro dell’ex convento dell’Annunziata, Via Portobello 30, in Baia del Silenzio a Sestri Levante, si terrà la Lezione introduttiva per tutti coloro che vorranno provare quest’esperienza. L’ingresso sarà libero e gratuito, nel rispetto delle normative anti Covid-19.

“Dodici anni sono molti e per noi rappresentano un traguardo importante – spiega Martini -. Dopo questo periodo in cui tutto si è fermato, soprattutto l’arte e il teatro, sento una forte esigenza di ripartire. Credo che farlo attraverso la recitazione, l’esperienza unica del teatro, sia il miglior modo di ritrovarci. Certamente lo faremo rispettando tutte le normative anti-Covid”.

“Il teatro è un rito, è una salvezza. Aiuta a comprendersi e a comprendere quello che ci circonda. Il Teatro cura. Permette l’incontro, anche in questi tempi assurdi, fra esseri umani in carne ed ossa che replicano la vita, cercandone il senso e spostando continuamente il nostro punto di vista. Non finisce mai il bisogno di Teatro, nel senso più sacro che gli si può dare”.

“Nel 2009 abbiamo cominciato a costruire un fare teatro sul territorio del Levante Ligure. Da allora ad oggi abbiamo frequentato i classici che più ci sarebbero serviti ad attraversare il nostro tempo. Cechov, Goldoni, Shakespeare, Lorca e tanti altri… Primario per noi è accompagnare la memoria del secolo che ci ha formato, e dare il nostro apporto come gruppo nell’impegno civile. T.i.m.e.u.p. è l’acronimo di Tutto Il Mondo è Un Palcoscenico. Più impariamo ad essere autentici nelle relazioni, più le relazioni funzionano sul palco e fuori”.

Mercedes Martini, insegnante del Teatro Stabile di Genova e collaboratrice di Marco Sciaccaluga al Teatro Nazionale di Genova, da dodici anni prosegue l’attività di insegnamento con i corsi di recitazione dell’associazione T.i.m.e.u.p. che oggi si tengono a Sestri Levante. Recentemente ha diretto lo spettacolo “Per le parti di lei che sono mie” per la rassegna di Drammaturgia Contemporanea del Teatro Nazionale di Genova, che ha riaperto le porte del Teatro dopo il lockdown.

Nel suo percorso di insegnamento, che prevederà una lezione a settimana in un giorno da definire, Martini sarà affiancata da Federica Kessisoglu e Stefania Sommi.

I corsi di T.i.m.e.u.p. sono aperti a chi ha compiuto più di sedici anni. Per informazioni si può scrivere ad ass.timeup@gmail.com o telefonare al numero di telefono 3492751207.