‘Santa’: “La Voce della Città” solidale coi vigili urbani

Da “La Voce della Città” riceviamo e pubblichiamo

La Voce della Città esprime solidarietà per il gravissimo atto nei confronti della Polizia Locale. Non è tollerabile in nessun modo che si possa aggredire fisicamente un agente solo per il fatto che lo stesso chieda di indossare la mascherina. Questi non si possono definire turisti (meglio che se ne stiano a casa loro) visto che la popolazione cittadina è più che sensibile a dette regole, per cercare di arginare la pandemia e poi poter tutti tornare a essere liberi.