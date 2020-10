Rapallo: una corona al monumento a Colombo

Da Forza Italia Liguria riceviamo e pubblichiamo

Questo pomeriggio a Rapallo, alle ore 18.30, in occasione dell’anniversario della scoperta delle Americhe i rappresentanti regionali di Forza Italia depositeranno una corona di alloro ai piedi della statua di Cristoforo Colombo collocata in via Armando Diaz. All’iniziativa, promossa dagli on. Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, prenderanno parte il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, il consigliere regionale Claudio Muzio, i dirigenti locali e una delegazione di militanti del partito, nel rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del Covid-19.

“Come liguri, come italiani e come europei celebriamo con orgoglio la figura di Cristoforo Colombo”, dichiarano i rappresentanti di Forza Italia. “Ricordare questo grande genovese – proseguono – è tanto più doveroso oggi, alla luce di quanto sta accadendo negli Stati Uniti, dove è in corso un processo, talvolta violento, di rimozione storica ed ideologica della figura del navigatore. Ciò avviene in varie forme, dalla cancellazione della celebrazione del Columbus Day in 5 Stati e 51 città degli USA fino alla distruzione di alcune statue erette in onore di Colombo in diverse città, tra cui Baltimora e Columbus, gemellate con Genova. Ricordiamo che questi monumenti sono anche il frutto ed il simbolo del contributo dell’emigrazione italiana alla costruzione politica, sociale, culturale e produttiva degli USA. Rinnoviamo perciò il nostro appello alle autorità politiche di Genova e della Liguria affinché proseguano nel loro impegno in difesa della memoria di Colombo e chiediamo al Governo, in particolare al Ministero degli Esteri, di porre in essere ogni iniziativa utile in tal direzione, auspicando una soluzione diplomatica che sappia tutelare negli Stati Uniti d’America la figura del grande esploratore genovese”, concludono gli esponenti di Forza Italia.