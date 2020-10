Rapallo: “Rimborso titoli di viaggio Atp, attendo risposta”

Da Angelo Canessa, per “Rapallo della Gente Comune”, riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata alla direzione di Atp Esercizio SpA – Carasco con richiesta di chiarimenti sui rimborsi di titoli di viaggio non utilizzati causa lockdown

Non essendo ad oggi pervenuto alcun riscontro di chiarimento riguardo i rimborsi dei titoli di viaggio, non annuali, emessi da codesta spettabile Azienda e con validità, in tutto o in parte, compresa nel periodo del lockdown, si ripete qui di seguito quanto cortesemente richiesto in data 7/10/2020, confidando in una gentile risposta, che può essere comunicata all’indirizzo elettronico: angelocanessa33@gmail.com.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti..

“Con riferimento ai comunicati di codesta Spettabile Azienda di Trasporto Pubblico, comparsi sul quotidiano online “Levante News” e su “Il Secolo XIX”, relativi ai rimborsi di titoli di viaggio non utilizzati a causa del lockdown, si desidera far osservare che quanto disposto dalla stessa, ossia il rimborso e/o compensazione dei soli abbonamenti annuali per la parte “non sfruttata” (si afferma “con le linee di indirizzo di Regione Liguria e Aziende di Trasporto Liguri”) non sembra, a nostro avviso, essere conforme a quanto stabilito dalla legge 17/07/2020 n: 77, art. 215. che recita:

In caso di mancata utilizzazione …., di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizio di trasporto ferroviario ovvero di trasporto pubblico locale procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:

a) emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione;

b) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

I titoli di viaggio emessi da codesta Spettabile Azienda non sono solo gli abbonamenti annuali, ma pure altri, definiti in vario modo, che hanno durata mensile e che possono essere stati acquistati, ad esempio, agli inizi di marzo, quando non era ancora noto ciò che sarebbe successo pochi giorni dopo.

Si resta in attesa di un cortese chiarimento.