Rapallo: da mercoledì caloriferi accesi fino a 6 ore al giorno

Da mercoledì 14 i caloriferi a Rapallo potranno essere accesi per un massimo di sei ore al giorno. “L’abbassamento delle temperature che si accentuerà nei prossimi giorni, mi ha indotto – spiega il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco – ad assumere il provvedimento. Anche a seguito delle numerose richieste giunte in particolare da persone anziane. Da mercoledì, pubblicata l’ordinanza con cui autorizzo l’accensione, saranno gli amministratori condominiali a decidere se accontentare o meno i condomini”.

Prosegue il sindaco: “Mi sono consigliato con alcuni medici; si sono favorevoli all’accensione anticipata per evitare malattie in un periodo in cui tutto è già complicato dall’emergenza covid”.