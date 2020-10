Rapallo: case via Paxo, in primavera i lavori attesi da 20 anni

Le case comunali di salita Paxo a Rapallo, gestite da Arte, saranno oggetto di lavori attesi da vent’anni e il cui inizio potrebbe avvenire dopo le festività natalizie o a marzo. Riguardano la facciata e altre parti condominiali. Questa mattina il vicesindaco Pier Giorgio Brigati ha incontrato un tecnico che lavora per la società proprietaria dell’ex hotel Savoia che verserà, per oneri di urbanizzazione aggiuntivi, la somma di 345.000 euro destinata alle case di via Paxo; cifra però che, se sarà possibile applicare una legge statale, potrebbe assicurare ulteriori lavori allo stabile. Brigati è comunque intenzionato, per ultimare i lavori, ad attingere eventuali fondi agli oneri di urbanizzazione ordinari dovuti dalla proprietà del Savoia. Contemporaneamente il Comune ha stanziato 240.000 euro per riqualificare nove-dieci appartamenti comunali che saranno assegnati appena conclusi i lavori.

