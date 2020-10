Dal sito del Comune di Moneglia

Divieto di circolazione a tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia eccetto quelli utilizzati per l’ esecuzione dei lavori – Iren Acqua Tigullio spa – sulla strada delle gallerie ex sede ferroviaria Moneglia – Deiva Marina nella tratta compresa tra “la Rocca incatenata” e “loc. Castellino” nei giorni lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 dalle ore 08 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18.