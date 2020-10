Covid: enigma contagi, e le voci che aumentano le paure

Ogni giorno il covid si traduce in numeri: una marea di numeri. La provincia è fatta di paesi e in ognuno di questi interessano però i soli numeri relativi alla propria comunità. I numeri, non i nomi che entrano nella sfera della privacy.

Ci sono sindaci che forniscono dati quotidianamente o quasi: “oggi un positivo in più, due guariti, in totale ci sono tot positivi di cui uno ricoverato; in quarantena 10 persone perché provenienti dall’estero”. Questo comunicato non fa nomi, non indica luoghi, ma rassicura gli abitanti. Forse qualche psicologo potrebbe spiegare il perché.

Poi ci sono altri Comuni in cui i sindaci sono muti come pesci, ma in paese girano le voci che lasciano nell’incertezza e provocano paure e timori: “Dicono che il tale ha il covid; la tal altra ha il padre ricoverato; tizio non è andato al lavoro, avrà contratto.”.

La chiarezza non guasta mai.