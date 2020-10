Cogorno: strada provinciale 34 chiusa fino al 24 ottobre

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Cogorno rende noto che la Strada Provinciale n. 34 sarà interdetta al traffico veicolare da lunedi’ 12 a sabato 24 ottobre con orario continuativo. La strada sarà oggetto di interventi da parte della Città Metropolitana di Genova, tramite l’Ordinanza n.167/2020, dal Km 7+400 al Km 7+700. Per accedere in via Monte San Giacomo e in via degli Ulivi si consiglia il transito lungo via delle Galle.

Oggetto dell’intervento, l’esecuzione dei lavori di sistemazione e consolidamento della sede stradale.