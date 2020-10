Chiavari: le piste ciclabili arrivano in commissione

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale “Cambia con me Chiavari da Tutelare” riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 14 ottobre p. v. alle ore 12.30 è stata disposta la convocazione della Commissione Consiliare Seconda per la trattazione dell’argomento:- Piste ciclabili ” le vie dell’ acqua” e centro storico.

Ringrazio il Presidente Avv. Federico Messuti che, a suo tempo, assumendosene in toto la responsabilità, come promesso, ha convocato la seduta in presenza, naturalmente visto il periodo, solo per gli addetti ai lavori.

La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente dalla diretta streaming della stessa.

Ringrazio i mie colleghi di opposizione (Levaggi, Silvia Garibaldi, Colombo e Cama), che mi hanno coadiuvato richiedendo anche loro un incontro di Commissione, appena la riprogrammazione istituzionale lo avesse permesso.

Sarà interessante, avere un confronto anche con i Consiglieri Ghiggeri, Trocar, Cesaretti e con gli Assessori Bisso e Corticelli.

Fondamentale la presenza dei Progettisti e del Consigliere delegato Giorgio Canepa.

Devo però constatare la mancata convocazione, imputabile senza dubbio a una dimenticanza, del Comandante della Polizia Municipale.

La sua presenza diventa indispensabile, visto il ruolo e il coinvolgimento di sua competenza.

Premesso, come più volte ribadito, la mia sostenibilità alla realizzazione delle piste ciclabili a Chiavari, spero che queste diventino il risultato di uno studio complessivo.

Non si può prescindere da uno studio del piano del traffico della città, che ad oggi non esiste.