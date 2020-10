Dal profilo facebook di Marco Di Capua

Vi aggiorno in trasparenza sull’andamento dei contagi da COVID-19 su Chiavari.

Abbiamo avuto un incremento delle persone positive rispetto a venerdì; Pertanto, le persone contagiate attualmente a Chiavari salgono a 30.

Le persone in sorveglianza attiva passano da 80 a 98, 6 per rientro dall’estero e 92 per contatti con persone positive.