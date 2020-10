Chiavari: gestione fondi covid ed europei, un incontro

Da Giorgio Canepa consigliere comunale Chiavari, riceviamo e pubblichiamo



Vorrei segnalare due eventi che in qualità’ di Consigliere Incaricato sto seguendo direttamente o indirettamente :

Martedì 13 a partire dalle ore 14 in Auditorium San Francesco vi sarà’ ANCI Liguria che darà’ indicazioni su due argomenti fondamentali :Gestione Fondi COVID-19, sessione alla quale sono invitati anche altri comuni del territorio

Gestione Fondi Europei 2021-2027, in particolare dedicata a Consiglieri e Tecnici del comune di Chiavari

Giovedì 15 alle ore 10,30 in Auditorium San Francesco riunione con TUTTE le scuole che hanno sedi operative sul territorio del Comune di Chiavari per “rinfrescare” i concetti relativi alla Protezione Civile e confermare i punti di contatto (nominativi e riferimenti) dei vari istituti



A valle delle riunioni sarà’ mia cura mandare un breve riassunto delle stesse.