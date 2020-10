Camogli: corso intensivo sul turismo responsabile

Da Ram riceviamo e pubblichiamo

Corso di formazione intensivo sul Turismo Responsabile

sabato 21 e domenica 22 novembre 2020 – Camogli

Cosa c’è dietro a questo Corso sul Turismo Responsabile

Dopo centinaia di interventi sul TR realizzati dai primi anni novanta ad oggi (nelle scuole, in qualche università, presso enti pubblici e privati, nelle botteghe del mondo, ed altro) RAM ha confezionato un approccio originale per introdurre questo tema complesso, che utilizza sia tecniche interattive che lezioni frontali, e cioè fotografie, video, power point, simulazioni di viaggio, confronto aperto.

Il corso si svolge in presenza in una bella casa affacciata sul mare, a Camogli.

Offriamo un Modulo-Base, con due giorni di esposizione intensiva all’argomento.

Utile sia per gli addetti ai lavori che per coloro che vi si accostano solo adesso.

Si esplorano gli ambiti più diversi del significato del viaggio, della mobilità, del turismo: partendo dall’approccio casuale alla vacanza, che ha un vasto appeal sulla maggior parte dei consumatori, ed arrivando ad una visuale più articolata e complessiva. Che valorizza e salvaguarda la passione del viaggio, ma che diventa – poiché informata ed etica – necessariamente critica.

Si parla soprattutto di come mettere in pratica le cose – cioè di come scegliere vitto alloggio e trasporti di proprietà locale, dell’arte dell’incontro, di tempo a disposizione, di flessibilità nell’organizzazione, di riduzione del proprio impatto. E se ne parla in modo interattivo, a partire dalle esigenze dei partecipanti e dalla vasta esperienza sul campo di chi offre la formazione.

Naturalmente non si esce, dopo due giorni di esposizione intensiva a queste idee, trasformati in luminari del Turismo Responsabile. Però si toccano, senza peli sulla lingua, i parametri essenziali della questione. Questo Corso TR non dà diritto a nessun ‘credito formativo’, anche se ovviamente possiamo fornire un attestato di avvenuta partecipazione.

Renzo Garrone, il formatore di questo corso, lavora per un turismo migliore dagli anni ’80. Scrittore, viaggiatore, direttore di RAM Viaggi Incontro, ispiratore ed ex coordinatore dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile, tra le altre cose ha scritto quella sorta di enciclopedia del TR italiano che è “Turismo Responsabile/Nuovi Paradigmi per Viaggiare in Terzo Mondo”, il libro che ha introdotto l’argomento nel nostro paese (l’edizione attuale, 2007, è la terza).

Il programma

1° giorno, 21 novembre 2020 – dalle 14.30 alle 17.30

Breve presentazione del formatore e di RAM; breve autopresentazione dei partecipanti.

Il fenomeno dei viaggi e del turismo attraverso fotografie scelte. Interazione tra formatore e partecipanti

Pausa caffè

Presentazione dei temi del corso

(con l’aiuto del Power Point Assaggi di immaginario)

Viaggi, turismo e mobilità quali grande fenomeno multidisciplinare, cui cioè contribuiscono molteplici attività: trasporti, accoglienza, ristorazione, mediazione culturale, pubblicità, comunicazioni, ecc.

Spazio a domande e interventi, discussione

Psicologia e motivazioni del turismo: il suo appeal, il consumatore, l’industria e la sua propaganda. L’esotismo contrapposto a un quotidiano stressante, ripetitivo, noioso.

Spazio a domande e interventi, discussione

L’impatto ambientale, socioculturale ed economico del turismo. Le patologie del fenomeno turistico

Spazio a domande e interventi, discussione

Breve storia dei movimenti di critica e di alternativa al turismo, e dei punti salienti della critica stessa. Dagli anni cinquanta ad oggi, dall’antropologia alle ong europee, a TEN, all’evoluzione italiana con AITR.

Spazio a domande e interventi, discussione

E’ possibile un Turismo Responsabile? Quali criteri (nella teoria) e quali regole (nella pratica) per viaggi migliori? Centralità della comunità ospitante. Dimensione umana. Dimensione economica più equa. Dimensione tempo a disposizione. Dimensione ambientale sostenibile

Spazio a domande e interventi, discussione

2° giorno, 22 novembre 2020 – dalle 9.30 alle 14.00

Come si organizzano i viaggi di Turismo Responsabile nella pratica: il lavoro del Tour Operator RAM Viaggi. Logica, tecniche e stratagemmi per realizzare viaggi ‘diversi’.

Spazio a domande e interventi, discussione

Il futuro dei viaggi al tempo della pandemia

Spazio a domande e interventi, discussione

Viaggiare davvero

Immagini e riflessioni

Spazio a domande e interventi, discussione

E poi se c’è tempo… Turismo Responsabile a scuola: come realizzare un intervento, prima nella teoria e poi nella pratica, realizzando uscite (gite scolastiche) sul territorio. Presentazione, spazio a domande e interventi, discussione.

Breve verifica sul corso: feedback di tutti.

Iscrizioni

Modalità per l’iscrizione al corso/seminario sono i seguenti

Prezzo: 120 euro + IVA a persona per i due giorni.

Per l’iscrizione si tratta di versare un anticipo di 60 euro, sul seguente conto corrente bancario: IBAN: IT26Z0617532120000001763980 intestato a RAM VIAGGI SRL, c/o Banca Carige, filiale 140 di Recco (GE)

Causale: anticipo Seminario Formazione TR, 21-22 novembre 2020.

La ricevuta del pagamento va inviata via allegato mail sempre su orzonero@hotmail.com

Questa cifra non comprende né il viaggio andata e ritorno fino a Camogli, né il pernottamento del 21 novembre, né la cena della stessa sera (che di solito diventa una piacevole occasione di convivialità: andiamo a mangiare la focaccia col formaggio a Recco in una bella trattoria).

Per chi avesse bisogno di pernottare, possiamo:

-dare una serie di contatti per B&B a Camogli

-occuparci noi di prenotare una sistemazione a euro 45,00 a notte a persona, a Camogli o a Recco.

Conferme e/o disdette

Ovviamente diamo conferma della ricezione della caparra.

Poi la conferma o disdetta del corso avviene da parte di RAM entro mercoledi 11 novembre, via mail.

Il Corso si fa se si raggiunge un minimo di 10 persone.

Se viene cancellato, a chi l’abbia già versata la caparra viene restituita integralmente.

338 1606910 – info@ramviaggi.it www.ramviaggi.it