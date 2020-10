Vela: conclusa a Chiavari la Coppa Dallorso, i vincitori

Dallo Yacht Club di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Con la premiazione dei vincitori, alla presenza della Famiglia Dallorso e del Sindaco del Comune di Chiavari Marco Di Capua, si è conclusa domenica 11 ottobre, nel tardo pomeriggio, la 52° edizione della Coppa Dallorso.

La manifestazione, patrocinata dai Comuni di Chiavari e Porto Venere, è stata supportata come sempre dalla Famiglia Dallorso.

Le imbarcazioni, suddivise nelle Classi ORC, IRC e Crociera, si sono cimentate nelle due prove costiere Chiavari / PortoVenere e PortoVenere / Chiavari.

Cinquanta le imbarcazioni prescritte, ma trenta al via, causa il posticipo di una settimana dovuto al maltempo e soprattutto a causa delle difficoltà portate dall’attuale situazione sanitaria.

Ovviamente si è prestata massima attenzione alle disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione Vela nell’apposito Protocollo, norme a cui i tesserati partecipanti si sono attenuti sotto la vigilanza da parte del Comitato Organizzatore. Davvero però abbiamo la certezza che lo sport della vela, in questo momento, sia la scelta più giusta, perché si tratta di un’attività ideale, sostenibile, salutare, praticata nella natura e a diretto contatto con il mare e l’aria aperta.

La prima prova, da Chiavari a Porto Venere, si è svolta sabato 10 ottobre con mare calmo, tempo variabile e vento dai 4 ai 7 nodi, proveniente in partenza da Nord, poi girato a grecale, con una puntata isolata di 20 nodi.

In serata in banchina si è svolta la consegna dei premi di giornata.

La seconda prova, il ritorno a Chiavari, si è svolta domenica, in una giornata con piovaschi vari, mare poco mosso e vento da Nord, in partenza sui 12 nodi, poi in aumento, fino a toccare in certi momenti anche punte di 25 nodi.

Grazie a questo “ventone” tutti i record di percorso sono stati battuti: tutte le barche hanno tirato fuori i “cavalli”, tanto che Atalanta II, il velocissimo Farr 70 di Carlo Puri Negri (socio dello Yacht Club Italiano), in sole due ore e trentanove minuti ha coperto il percorso di ritorno PortoVenere/Chiavari, battendo di nove minuti il record precedente, ottenuto nel 1999 da Gesar, Solaris 62’ di Luigi Greco.

In Classe ORC si è aggiudicata invece la vittoria e la Coppa Challenge Dallorso l’imbarcazione Capitani Coraggiosi 3, X-41 di Federico Felcini e Guido Santoro, Soci dello Yacht Club Chiavari, con a bordo nella regata di andata Chiavari/PortoVenere il sindaco Marco Di Capua..

Il prossimo appuntamento con le Regate dello Yacht Club Chiavari è con la terza tappa del Campionato Vela d’Autunno 2020, la Regata Sociale Open Memorial Romano Caselli, che si terrà il 17 ottobre prossimo.

Questi tutti i vincitori dell’edizione 2020 della Coppa e Trofeo Dallorso:

Classe Crociera: 1° classificato overall e vincitore della Targa d’argento Nicola Dallorso: Emotions di Francesco Guerci (Reale Yacht Club Savoia e Yacht Club Chiavari), che ha bissato il successo dello scorso anno; 2° Linus di Roberto Gallotti (CN Rapallo); 3° E-Motion di Claudio Bonadonna (YC Chiavari); 4° Ibubi 2 di Marco Tonegutti (CN Lavagna); 5° Catherine di Massimo Bonfante (LNI Sestri Levante);

Classe IRC: 1° Free Spirit di Paolo Rossi (YC Sanremo); 2° Candelluva II – Turboden Sailing Team di Paolo Bertuzzi (Circolo Canottieri Garda e Salò); 3° Alebi di Massimo Arrighi (YC Chiavari); 4° Stupeficium di Maria De Leo (LNI Genova Quinto)

Classe ORC: 1° classificato e vincitore della Coppa Challenge Dallorso: Capitani Coraggiosi 2 di Federico Felcini e Guido Santoro (Yacht Club Chiavari); 2° Bel Rebelot di Sergio Brizzi (YC Chiavari); 3° Paola 3 di Stefano Pozzi (CN Marina Genova Aeroporto); 4° Atalanta II di Carlo Puri Negri (YC Italiano); 5° Aria di Burrasca di Franco Salmoiraghi (LNI Sestri Levante).