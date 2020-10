Sestri: concorso “Giornata dei nonni”, i premiati

Dall’Associazione Culturale “O Leûdo”, riceviamo e pubblichiamo

Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa: “Ricerca nelle Scuole-Giornata dei Nonni” – Anno 2020 / 32ª edizione – 8ª nazionale – Cerimonia di premiazione.

Bellissima giornata, sabato 10 ottobre 2020, per la “Festa dei Nonni”, organizzata dall’Associazione Culturale “O Leûdo”, presso l’Hotel Due Mari di Sestri Levante (Genova).

Nell’occasione sono stati conferiti i seguenti premi e riconoscimenti:

Primo premio con un riconoscimento speciale: gli Alunni della Pluriclasse 3ª, 4ª, 5ª della Scuola Primaria di Zuccarello – Ist. Comprensivo Albenga

Secondo premio: Dalmasso Viola – FavarettoIvan – Fornuto Marta – Gadaleta Anna – Meucci Samuel Francesco – Toti Giorgia – Aquilino Lucrezia – Bruno Sofia – Duchini Shanti – Putaggio Gioele – Rolando Pietro – Ferrua Asia “Per aver realizzato un lodevole lavoro collettivo attraverso la didattica a distanza, a causa della chiusura anticipata delle Scuole (Febbraio 2020), e in collaborazione con la propria Insegnante Mariangela Losno”.

Nonni dell’anno 2020

Carmen Fava Rollando- Sestri Levante. Molto attiva nel Volontariato; una vita dedicata alla famiglia e al lavoro; convinta sostenitrice delle proprie radici e delle tradizioni.

Mons. Bruno Fasani – Milano. Sacerdote della Diocesi di Verona, ricopre vari incarichi tra cui quello di Prefetto della Biblioteca Capitolare; è, inoltre: Alpino, giornalista professionista, direttore e collaboratore di numerose testate e opinionista televisivo.

Andrea Lavaggi – Sestri Levante. Raffinato Pittore e Scultore; è nato, vive e opera a Sestri Levante.

Anto Enrico Canale , “Comandante” – Super-Nonno dell’Anno 2020. Presidente emerito della storica Associazione culturale “O Leûdo” di Sestri Levante. Dedica: “Dopo aver consegnato il Premio a decine di Nonni speciali, ora tocca proprio a te riceverlo! La Ciurma O Leûdo”.

Conferimento di premi speciali “O Leûdo”, per aver contribuito ad affrontare l’emergenza sanitaria “Covid-19”:

Premio Speciale all’Italia: Al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. “L’emergenza sanitaria causata dal “Covid-19” ha messo quest’anno a dura prova le nostre famiglie, attraverso gravissimi lutti, sofferenze e innumerevoli disagi.

L’Italia merita tutta la nostra gratitudine e dobbiamo pieno sostegno a chi ci ha preceduto, lasciandoci un patrimonio ricchissimo in ogni campo: storia, bellezza, cultura, genialità, valori morali e tradizioni e, non ultimo: in quello eno-gastronomico, che non ha uguali a livello planetario. Ripartire con orgoglio. Lo dobbiamo ai milioni di Morti per la nostra Patria e a

coloro che in ogni maniera si sono sacrifcati per donarci un’esistenza pacifica nella democrazia, nella cultura e nel benessere psico-fisico”.

Altri premi speciali “O Leûdo”:

Al Direttore S.S.D. Centrale Operativa 112, Dott. Roberto Sanna

Alla Dott.ssa Valeria Parodi, S.S.D. Centrale Operativa 112

Al Direttore dell’Ospedale “G. Gaslini” di Genova, Dott. Paolo Petralia. “Per la professionalità, la dedizione e il sacrificio mostrati nei confronti del prossimo, mettendo a rischio la propria salute e sottoponendosi con abnegazione ad estenuanti turni di lavoro, durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19”.

Conferimento premio speciale “In memoria del Prof. David Bixio”.

A Don Fausto Brioni, Direttore dell’emittente radio-televisiva “Telepace” di Chiavari (Ge)

Al Sig. Marco Pinat, Editore dell’emittente televisiva Entella TV di Lavagna

“Per il fondamentale servizio pubblico offerto quotidianamente, al fine di garantire la vicinanza umana, l’informazione e la diffusione della Cultura, particolarmente di quella locale, anche in piena emergenza sanitaria Covid-19”.

Rivolgiamo un caloroso ringraziamento a coloro che hanno partecipato a questa nostra festa straordinaria, in particolare:

all’Assessore alla Cultura del Comune di Sestri Levante Elisa Bixio,

al Consigliere della Città Metropolitana di Genova Marco Conti,

alla Dott.ssa Maria Luisa Garrè dell’Ospedale Gaslini di Genova,

alla Prof.ssa Paola De Vincenzi, Dirigente scolastica dell’ “I.I.S. Deambrosis-Natta” di Sestri Levante,

al Capitano dell’Arma dei Carabinieri di Sestri Levante Luca Mechilli,

al Comandante del Porto di Sestri Levante Mario Tarallo

a Maurizio “Miro” Gatti, brillante e divertente conduttore della cerimonia

ad Adelaide Pelliccioni dell’ Unicef, a tutti i Nonni e ai loro familiari.

Associazione Culturale “O Leûdo” – Sestri Levante (Genova)

Il Presidente: Avv. Nicola Orecchia