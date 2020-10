Sestri alla 57^ fiera internazionale del turismo Ttg Rimini

Dall’ufficio stampa di Mediaterraneo riceviamo e pubblichiamo

Da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini, si terrà la 57ª edizione del TTG Travel Experience, principale evento del turismo B2B in Italia. Accesso in fiera contingentato, rigidi protocolli sanitari di sicurezza e appuntamenti virtuali, queste sono solo alcune delle caratteristiche che avrà il prossimo evento del turismo internazionale al quale il Comune di Sestri Levante ha deciso, tramite la società in house Mediaterraneo Servizi, di partecipare continuando il lavoro di promozione turistica internazionale intrapreso negli ultimi anni, e rallentato da questo periodo di forte emergenza sanitaria.

“Dopo l’organizzazione di Discover Italy a Sestri Levante, partecipare ad un ulteriore evento B2B di carattere internazionale e di qualità come il TTG credo rappresenti un chiaro segnale di attenzione e fiducia nei confronti dei nostri operatori turistici, e della stagione 2021 che tutti confidiamo essere migliore rispetto a quello attuale. Il 2020 è stato un anno che ha dimezzato le possibilità di offerta favorendo però anche qualcosa di positivo come la riscoperta, da parte degli stessi Italiani, della bellezza del proprio paese, i nostri borghi, i nostri cammini e dell’unicità di un territorio spesso sottovalutato nelle scelte di viaggio e preferito invece dal turismo estero” dichiara Marcello Massucco, amministratore unico di Mediaterraneo Servizi.

Mediaterraneo Servizi presenzierà con una propria postazione all’interno dello stand di Regione Liguria insieme ad altre tredici realtà territoriali liguri. Un’agenda ricca di appuntamenti strutturati su due giornate, durante i quali la società presenterà il territorio di Sestri Levante promuovendo il turismo outdoor ed attività diversificate attraverso le quali scoprire il

comprensorio. Pacchetti costruiti su misura per il turista e sempre più richiesti, possibili oggi grazie alla fitta rete territoriale che Sestri Levante è riuscita a creare grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale ed al ruolo sempre più radicato dei locali Consorzi di promozione turistica.