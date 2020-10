Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

A Camogli ordinanza su “Interdizione temporanea della circolazione veicolare nelle giornate del 12, 13 e 14 ottobre 2020 in via Romana e via Filippo De Gregori nel tratto compreso a Ruta tra il piazzale della chiesa di San Michele Arcangelo e l’incrocio con via Costa di Bana per lavori di ripristino del manto stradale e della rete telefonica”.

ordinanza n° 88 del 09.10.2020