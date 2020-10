Recco: Croce Verde, inaugurati due nuovi mezzi

Inaugurati due nuovi mezzi della Croce Verde di Recco. Presenti il sindaco Carlo Gandolfo, l’assessora Francesca Aprile, il presidente della Croce Verde Marco Bertagnon, Luisa Capurro per la Pro Loco. Ha benedetto i mezzi don Danilo Dellepiane. Madrine Cristina Merli e Francesca Aprile. I due veicoli, attrezzati per il trasporto disabili sono in regola con le nuove norme. A finanziare l’acquisto dei veicoli, la popolazione, il Comune e il patron della Pro Recco Gabriele Volpi che aveva donato alla pubblica assistenza 30.000 euro.