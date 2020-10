RASSEGNA STAMPA. Covid, dieci classi in quarantena

Oggi, domenica 11 ottobre, auguri a Giovanni. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: defezione (il venir meno ad un impegno; l’abbandono di una linea o organizzazione politica; difetto, insufficienza, mancanza. Proverbi: “Dare al povero è ricevere”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: nuovi contagi e dieci classi in quarantena”; “Il Rupinaro chiede di sospendere il campionato”.

Sestri Levante: stop al dissesto idrogeologico, parte una raffica di interventi. Sestri Levante: ok la prima staffetta dei due mari. Lavagna: diabetologia, la responsabile sarà rapidamente sostituita (Commento. Ci mancherebbe altro). Sestri Levante: turismo green, tappa conclusiva del Festival di Itaca. Lavagna: il sindaco in visita ai quartieri (Commento. Altri sindaci lo fanno quasi quotidianamente). Chiavari: gang di minorenni terrorizzava i coetanei; 8 indagati, 3 in carcere minorile. Chiavari: commozione per la morte di Robinson.

Rapallo: prima firma sull’ipotesi di accordo tra Bizzi e la spa del Riva (Commento. La notizia, tranne imprevisti, è l’accordo tra Comune e Bizzi raggiunto ieri e sottoscritto in settimana e presto in Consiglio). Rapallo: nuova piscina al Poggiolino. Rapallo: Massimo Bacigalupo è il tradutore della Nobel Louise Gluck, ora invitata in città. Rapallo: basta barriere alla funivia, il Pd sottoscrive appello della pulce. Rapallo: è morto Adriano Capitani.

Recco: un triciclo educa a differenziare i rifiuti. Recco: focaccia e prescinseua, riesplode la polemica. Recco: giochi nuovi e più sicuri. Avegno: invasione di cimici asiatiche. Uscio: a fuoco uffici e mezzi a Colle Caprile, chiara origine dolosa.

Rezzoaglio: frana alla 586; nuovi timori.