Rapallo: “L’opposizione porta all’immobilismo”

Da Adriano Bena , coordinatore Forza Italia di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Non credo che le passate speculazioni edilizie a Rapallo riguardino la dovuta ricostruzione del porto Carlo Riva.

Non solo per il ruolo che detto porto ha avuto ed avrà nell’economia della città, ma nello specifico quando il signor Carannante fa riferimento alla perdita di posti di lavoro.

Che piaccia o no viviamo una zona turistica bellissima e giustamente tutelata, non possiamo permetterci voli Pindarici quindi voghiamo tutti dalla stessa parte…nessuno escluso.