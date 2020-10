Rapallo: incontro conviviale del Panathlon Chiavari al Golf

Da Fabrizaio Pagliettini, presidente del Panathlon Club Tigullio- Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Panathlon Club Tigullio Chiavari; domani 12 ottobre riunione conviviale presso il Ristorante del Circolo Golf e Tennis Rapallo in via Mameli,

La serata sarà dedicata al pugilato e a due Atleti del Tigullio che tanto si sono distinti in questo sport; daremo voce ad Aldo Traversaro Campione Europeo della categoria mediomassimi e Giuseppe La Vite, Campione Italiano Assoluto tra dilettanti nelle categorie gallo e piuma.

Abbiamo scelto questi due atleti perché hanno due storie da raccontare intrise di risultati sportivi di grande livello ma anche di spirito di sacrificio, amore per lo sport, rispetto per se stessi e per l’avversario.Vi sarò particolarmente grato se potrete confermare la Vostra presenzaa Nicola Allegretta, unitamente a quella di eventuali altri Vostri invitati sempre molto graditi.Vi aspetto numerosi!