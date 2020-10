Parco di Portofino: “Toti lo svegli dal letargo; gli obiettivi”

Alla ripresa dei lavori, Toti dovrà provvedere a svegliare dal letargo il Parco regionale di Portofino. E’ evidente che l’attuale situazione politica non consente un ampliamento dei confini nei termini proposti. Né l’attesa di un eventuale nazionalizzazione può ibernarne la potenzialità e il richiamo internazionale che esercitava fino agli anni Settanta quando iniziarono a prevalere le Cinque Terre.

Ci sono almeno tre filoni su cui andrebbe posta l’attenzione. Il primo è quello della cura, pulizia, percorribilità dei sentieri e delle aree di sosta. Con assunzioni adeguate.

Altro tema quello della sicurezza dei sentieri e indicazioni precise sul grado di difficoltà, con una segnaletica semplice e immediata. Quasi non passa giorno che i soccorritori non debbano intervenire: cadute, spossatezza, attacchi di panico o di vertigini. Una consulenza del colonnello Silvia Olivari, comandante dei carabinieri forestali nel Parco delle Cinque Terre e profonda conoscitrice del Parco di Portofino, sarebbe ideale per capire cosa viene fatto nel Parco spezzino per limitare gli incidenti.

Più impegnativo il rilancio, attraverso canali in continua evoluzione e agenzie di comunicazione affermate in campo nazionale, europeo e internazionale. Compito più facile grazie alla vicinanza del Parco delle Cinque Terre (con cui deve esserci spirito di collaborazione) e con alcune eccellenze di Genova.

Dopo la presidenza del Parco affidata prima a Camogli (Francesco Olivari) poi a Santa Margherita Ligure (Paolo Donadoni), quando Toti porrà fine al commissariamento, la presidenza (secondo una tradizione che vale anche per l’Area marina che è nazionale) dovrebbe andare al sindaco di Portofino Matteo Viacava; persona piena di iniziative e concreta che sarebbe un presidente ideale.

Vale la pena ricordare che l’Ente Monte di Portofino nato nel 1935, sottintendeva una speculazione immobiliare sul Monte, previa la costruzione di strade (tra cui la Camogli – Punta Chiappa, iniziata e poi crollata) a cui pose fine solo l’inizio della guerra. A parte questo rischio, la gente del Monte di Portofino ha sempre difeso il suo pregiatissimo ambiente. Ricordava Gianni Carbone che nel dopoguerra furono compiuti 24 abusi edilizi: costruzioni realizzate col solo permesso dell’allora Ente Monte, senza il benestare del Comune.