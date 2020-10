Lettere/ “Parco di Portofino, Viacava presidente ideale”

Da Michele Vernazza riceviamo e pubblichiamo

Leggo con interesse e condivido pienamente quanto oggi comparso su questo autorevole giornale e relativo a quelle che dovranno essere le direzioni in cui incanalare il Parco di Portofino mediante iniziative di valorizzazione e miglioramento della fruibilità consapevole e rispettosa di un’area unica ma non ancora resa pienamente disponibile a favore di un turismo sempre più sensibile ad apprezzare l’incanto del nostro Parco e di tutto ciò che in esso si può ammirare.

Mi auguro che in effetti alla prossima elezione del Presidente sia la volta del Sindaco Matteo Viacava che in questi anni con un lavoro encomiabile ha profuso energie a favore del territorio non solo di Portofino ma, anche, dell’intero Tigullio.

Il suo amore per il piccolo borgo non potrebbe che portare benefici a favore del Parco di Portofino e collaborazione con il vicino parco delle 5 Terre per una politica non miope che concretizzi forme di attiva promozione della Liguria di Levante tutta.