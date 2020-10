L’allerta gialla in zona C non ha causato alcun particolare problema nel Levante ligure. L’unico intervento dei vigili del fuoco, distaccamento di Chiavari, è stato a Paggi, a Carasco subito dopo il nuovo ponte in ferro, per rimuovere un albero abbattuto che occupava la carreggiata. Il timore di pioggia ha piuttosto provocato un calo di presenze durante il fine settimana e questo sì, è un danno all’economia.