Vela/ Chiavari: 52^ Coppa Dallorso, oggi la prima prova

Oggi si è svolta sul percorso Chiavari / Porto Venere la prima prova della 52ª edizione della Coppa Dallorso (Classi ORC e IRC) e della 32° edizione del Trofeo Nicola Dallorso (Classe Crociera).

Un buon numero delle 50 imbarcazioni originariamente preiscritte era presente al via questa mattina, nonostante la situazione sanitaria che quest’anno crea grandi preoccupazioni e nonostante si sia dovuto posticipare la data della regata rispetto a quanto previsto, causa il maltempo della scorsa settimana. Quest’anno infatti la Coppa Dallorso era in calendario per il 3-4 ottobre, ma le condizioni meteo marine davvero proibitive hanno obbligato il Comitato Organizzatore a rimandarla al fine settimana successivo.

Nel tardo pomeriggio, in banchina, dopo le fatiche della prima giornata di regata, verranno premiati i vincitori di giornata dalle autorità comunali di Porto Venere e di Chiavari.

Prima imbarcazione ad arrivare in tempo reale a PortoVenere Atalanta II, il Farr 70 di Carlo Puri Negri, che ha ricoperto le 28 miglia di percorso in 4 ore, 36 minuti e 35 secondi.

Ecco i vincitori di giornata in tempo reale:

Classe Libera: Emotions di Francesco Guerci (Yacht Club Chiavari)

Classe IRC: Candelluva Turobden Sailing Team di Paolo Bertuzzi (Circolo Canottieri Garda Salò)

Classe ORC: Atalanta II di Carlo Puri Negri (Yacht Club Italiano).

Domani, alle ore 8.00, al via la regata di ritorno Porto Venere / Chiavari.