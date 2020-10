Sestri: turismo responsabile con il Festival It.A.Cà

Dall’ufficio stampa di Mediaterraneo riceviamo e pubblichiamo

Turismo responsabile: sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre il Festival IT.A.CÀ torna per il secondo anno a Sestri Levante. Iniziative su prenotazione, con numerose attività all’aria aperta.

IT.A.CÀ, il primo e unico Festival in Italia sul Turismo Responsabile, premiato dall’Organizzazione Mondiale del turismo dell’Onu per l‘eccellenza e l’innovazione nel turismo, nasce con l’obiettivo di scoprire luoghi e culture attraverso itinerari a piedi o su due ruote, workshop, seminari, laboratori, mostre, concerti, documentari, libri e degustazioni al fine di lanciare un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive.

La Città dei Due Mari grazie all’organizzazione di Mediaterraneo Servizi, si prepara così per il secondo anno ad accogliere IT.A.CÀ costituendo la tappa conclusiva della manifestazione che anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria, è riuscita a fare il giro dell’Italia unendo oltre 700 realtà associative nazionali ed internazionali e coinvolgendo 21 tappe organizzatrici per 11 regioni italiane. Un importante progetto turistico che ha saputo riconfermarsi di successo e adattarsi all’attuale complesso contesto storico. Un cammino unico in numerosi territori diversi in grado di trasformare l’incoming in becoming coniugando la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini.

“Ora più che mai i principi e i valori del Festival IT.A.CÀ si sposano con la necessità attuale di cambiare le abitudini dei viaggiatori. Turismo di prossimità e viaggi in luoghi ancora da scoprire, privilegiare la provincia rispetto alla città, valorizzazione dell’offerta turistica locale e turismo lento sono una concreta possibilità per tornare a viaggiare in sicurezza e riscoprire che ci sono bellezze naturali proprio a casa oppure nelle località vicine” dichiara la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio.

Sestri Levante declinerà il tema di questa 12ª edizione ovvero la “Biodiversità” attraverso numerose iniziative rese possibile grazie alla sinergia tra la società partecipata e diverse realtà locali coinvolte: passeggiate su sentieri a picco sul mare, percorsi in bicicletta alla scoperta della biodiversità culturale e ambientale del territorio, laboratori dedicati ai più piccini, degustazioni di prodotti locali e momenti di sostenibilità territoriale come la pulizia della spiaggia di Sant’Anna, attività organizzata in collaborazione con il locale Circolo Legambiente.

“Durante il lockdown abbiamo effettuato diverse riunioni operative con la rete di IT.A.CÀ per affrontare con tempestività il frangente complesso dell’emergenza Covid-19 e cercare di realizzare ugualmente la manifestazione nei limiti possibili. Dopo una prima parte del Festival nazionale totalmente online durante i mesi più critici, si è deciso di riproporre, per la seconda parte dell’anno, il format classico con gli eventi in presenza” racconta Marcello Massucco, amministratore di Mediaterraneo Servizi “Da qui la decisione di partecipare con due giornate autunnali, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, proponendo alla Città un weekend dedicato al turismo lento e a impatto zero a stretto contatto con la natura, durante il quale poter condividere momenti di svago alla scoperta di Sestri Levante e recuperando l’esperienza diretta sul territorio. Il tutto sempre nel rispetto delle norme sanitarie vigenti”.

Il programma completo del Festival è consultabile sul portale turistico www.sestri-levante.net nella sezione Eventi oppure sul sito del Festival di IT.A.CÀ al seguente link: www.festivalitaca.net Tutte le iniziative sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria per maggiore sicurezza nel rispetto delle attuali norme sanitarie.

Programma