Recco: volontari puliscono piazzale Mazzini

Da Anna Oneto riceviamo e pubblichiamo

Stamattina alcuni residenti in Piazzale Mazzini si sono organizzati per ripulire la aiuole del Piazzale: un gesto simbolico, che oltre ad avere lo scopo di rendere il piazzale più decoroso, vuole sensibilizzare gli abitanti a “prendersi cura” di questo nostro bene comune che si trova in centro a Recco, in zona densamente abitata, ma abbandonato al degrado.

Siccome le condizioni del piazzale stanno peggiorando da tutti i punti di vista, per convincere gli enti preposti (Arte e il Comune) a trovare soluzioni ai tanti problemi che lo affliggono, si è pensato di proporre la formazione di un Comitato “Piazzale Mazzini” .