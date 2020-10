Recco: rotatoria all’ingresso della città, al via i lavori di riqualificazione

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Partiranno martedì 13 ottobre i lavori per il ripristino della rotatoria posta ai margini del centro cittadino, nell’incrocio tra via Ippolito d’Aste e via Cavour. L’intervento di rifacimento della pavimentazione durerà circa una settimana, se le condizioni meteo resteranno favorevoli.

“Non sono previste interruzioni del traffico nelle strade interessate – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – ma le modalità esecutive dei lavori sono incompatibili con eventuali passaggi di tir o di mezzi di grandi dimensioni. Quindi auspichiamo che nei giorni dell’intervento la società Autostrade per l’Italia non abbia in programmi chiusure del casello autostradale per effettuare lavori lungo la rete. I danni alle rotonde, all’arredo urbano e al manto stradale sono stati provocati dal traffico pesante deviato dalla A12 con forti ripercussioni su tutta la città”.